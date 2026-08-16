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Gözaltına alınan İYİ Parti Mardin Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan İYİ Parti Mardin Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu serbest bırakıldı

16.08.2026 15:48:00
Güncellenme:
DHA
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Gözaltına alınan İYİ Parti Mardin Kızıltepe İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu serbest bırakıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde damadı Muhammed Nakşioğlu'nun evini 20 kişilik grupla bastığı iddiasıyla gözaltına alınan İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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Olay, 13 Ağustos'ta Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; eşiyle sorun yaşayan Muhammed Nakşioğlu'nun evi, akşam saatlerinde kayınpederi İYİ Parti İlçe Başkanı Fahrettin Cevheroğlu ile çocukları ve akrabalarından oluşan yaklaşık 20 kişilik grupla basıldı.

Tartışma sonrası Muhammed Nakşioğlu darbedilirken, o anlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; grubun demir kapıdan atlayarak evin avlusuna girdikleri ve ev sahibi Muhammed Nakşioğlu'nu darbettiği anlar yer aldı.

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DAMAT DARP RAPORU ALDI

İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen ve tedavisinin ardından darp raporu alan Muhammed Nakşioğlu, güvenlik kamerası görüntüleri ile polis merkezine giderek suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Fahrettin Cevheroğlu gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Cevheroğlu, serbest bırakıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

İlgili Konular: #İyi Parti #mardin

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