Gözaltına alınan savcı Uçuk hakkında adli kontrol kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında verdiği gözaltı talimatı üzerine Tekirdağ Adliyesine teslim oldu.

Uçuk, burada savcılıkta ifade verdi. Daha sonra sevk edildiği hakimlik, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

HSK İkinci Dairesi, Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma kapsamında 18 Eylül'de tedbiren üç ay süreyle görevden uzaklaştırma kararı vermişti. HSK'nın kararında, Uçuk'un görevine devam etmesinin yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine ve yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirmesine yer verilmişti.

Kararın ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçuk hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı ve gözaltı talimatı verdi.

Uçuk'un eşiyle Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen boşanma davasının dosyasına giren bir videoda hakim ve savcılara yönelik küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı. HSK'nın görevden uzaklaştırma kararı da bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından verilen tedbir kapsamında alındı.