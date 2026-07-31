Gözaltına alınan Sinem Dedetaş savcılık sorgusunda

Üsküdar Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü dahil 6 kişi gözaltına alınmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Dedetaş ile beraber Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, Adem Altıntaş, Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan da gözaltında alınan isimler arasında. 11 farklı adrese yapılan operasyonun ardından gözaltına alınanlar bugün adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan Sinem Dedetaş, el yazısıyla kaleme aldığı ilk mesajında sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine ulaştırılan destek mesajlarının moral verdiğini söyledi.

SAVCILIK SORGUSU BAŞLADI

Sağlık kontrollerinin ardından sabah saatlerinde Anadolu Adliyesine sevk edilen Dedetaş’ın ise savcılık ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

Dedetaş, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili komşularım,

Bu sabah yanınızda olamasam da her sabah olduğu gibi bugün de aklım ve kalbim Üsküdar’ın sokaklarında.Tüm çalışma hayatımı gözden geçirdiğimde, olmayı hak ettiğim ve hayal ettiğim yer elbette nezarethane değildi. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Sizlerin de vermiş olduğu destekleri avukat arkadaşlarımız bana ulaştırıyor, gerçekten çok mutlu oluyorum. Sizden haber almak, destek olmak moral veriyor.

En yakın zamanda görüşmek ümidi ve sevgilerimle."