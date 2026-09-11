Gözaltına alınmışlardı: Adliyede avukata saldıran 3 kişi tutuklandı

İzmir Adliyesi’nde dün dava için 64’üncü Asliye Ceza Mahkemesi koridorunda bekleyen Avukat Ahmet Deha İmal, karşı taraftan şüphelilerin fiziki saldırısına uğradı.

3 TUTUKLAMA

Olayın ardından İmal’ın şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili yazılı açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, “10 Eylül 2026 tarihinde duruşma salonu önünde meydana gelen olayda, karşı tarafın saldırısı sonucu bir avukatın yaralanmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, ‘Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı kasten yaralama’, ‘Birden fazla kişiyle birlikte tehdit’ ve ‘Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.