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Gözaltına alınmıştı: Giresun'da köpeği ezen sürücü serbest bırakıldı

Gözaltına alınmıştı: Giresun'da köpeği ezen sürücü serbest bırakıldı

26.08.2026 17:00:00
Güncellenme:
AA
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Gözaltına alınmıştı: Giresun'da köpeği ezen sürücü serbest bırakıldı

Giresun Valiliği, merkeze bağlı Sultaniye köyündeki bir fabrikanın girişindeki sokak köpeğini otomobiliyle ezen sürücünün gözaltına alındığını açıkladı. Sürücü, kısa süre sonra serbest bırakıldı.
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Giresun’da Sultaniye Köyü'nde otomobiliyle geçtiği sırada Many adlı köpeği ezen sürücü gözaltına alındı.

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ise jandarmadaki sorgu işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Merkeze bağlı Sultaniye Köyü'ne gitmekte olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle ilerlediği esnada yerde yatan Many adlı köpeğin üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma sürücüyü gözaltına aldı.

SORGUSUNUN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Sürücü jandarmaya verdiği ifadesinde, köpeği fark etmediğini önü sürdü. Sorgu işlemlerinin ardından sürücü serbest bırakıldı.

Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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