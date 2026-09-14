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Gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar verildi

Gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar verildi

14.09.2026 20:25:00
Güncellenme:
DHA
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Gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar verildi

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir tutuklanırken, Çağla Boz 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ile Ünal Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demir adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Çağla Boz ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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