Gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ile Ünal Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demir adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Çağla Boz ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.