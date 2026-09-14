Gözaltına alınmıştı: Oyuncu Çağla Boz hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çağla Boz, Emek Emre ile Ünal Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 334 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Çağla Boz, Emek Emre ve Ünal Demir adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden Emek Emre ve Ünal Demir çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Çağla Boz ise 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.