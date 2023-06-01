Gözler Sinan Oğan'da... Cumhur'un elemanının görevi ne olacak?

Yayınlanma: 01.06.2023 - 10:42

Güncelleme: 01.06.2023 - 10:45

Gazeteci Nuray Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönemde görevlendireceği bakanlara ilişkin yeni kulis bilgilerini aktardı.

GÖÇ BAKANLIĞI SİNAN OĞAN'A BIRAKILACAK MI?

Gazete Pencere’de yayımlanan yazısında Babacan; dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan ve ikinci turda Erdoğan'ı destekleyen Sinan Oğan'a ne görev verileceğine yönelik, şu kulis bilgilerini aktardı:

"Sanayi Bakanlığı’na bakan yardımcılığı görevini yürüten Fatih Kacır ile TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın adı geçiyor. Ali Yerlikaya’nın adı İçişleri Bakanlığı, Sinan Oğan’ın adı Afet veya Spor Bakanlığı için konuşuluyor. Erdoğan’ın oldukça yüksek bütçeli oluşturulacak Göç ve Afet Bakanlığı’nı Oğan’a bırakmayacağı da başka iddialar arasında."

SOYLU, AKAR VE ÇAVUŞOĞLU'NA YENİ DÖNEMDE GÖREV YOK!

Nuray Babacan; Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeni dönemde bakan olarak görevlendirilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"En ilginç kulis bilgisi yeniden bakan yapılıp yapılmayacakları merak edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilgili. Bu isimlere yeni dönemde görev verilmeyeceği öne sürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekili yaptığı bakanlar arasında başka üç ismin yerini koruyacağı belirtiliyor. Bunların, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Bakanı Adil Karaosmanoğlu ve Çevre Bakanı Murat Kurum olduğu ifade ediliyor."

MUSTAFA ŞENTOP'A TARİKAT VETOSU!

Babacan, 27. Dönemde TBMM Başkanlık görevini yürüten Mustafa Şentop'un da tarikat vetosu yediğini ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Adalet Bakanlığı’nı istediği, ancak bakanlıktaki Hakyolcu örgütlenmesinden duyulan rahatsızlık nedeniyle olmayacağı iddia ediliyor."

MSB'YE YAŞAR GÜLER Mİ GETİRİLECEK?

Babacan, Hulusi Akar'dan boşalan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) koltuğuna Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in getirileceğine dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:

"Kabine kulislerinde en iddialı bilgiler, Milli Savunma Bakanlığı konusunda ortaya atılıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı yapılacağı, 30 Ağustos’a kadar geçen sürede Genelkurmay Başkanlığı görevini ikinci başkanın yürüteceği ifade ediliyor. Hulusi Akar’dan sonra Yaşar Güler’in tercih edilmesinin savunmada ciddi bir strateji değişikliği anlamına geleceği dillendiriliyor."