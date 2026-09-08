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Gözler Üsküdar Belediyesi'nde: Skandalların gölgesinde başkan vekili seçimi... İşte yaşananlar!

Gözler Üsküdar Belediyesi'nde: Skandalların gölgesinde başkan vekili seçimi... İşte yaşananlar!

8.09.2026 09:37:00
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Haber Merkezi
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Gözler Üsküdar Belediyesi'nde: Skandalların gölgesinde başkan vekili seçimi... İşte yaşananlar!

Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi bugün yeniden yapılıyor. CHP'nin iki üyesi seçimden önce tutuklanırken, YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik, seçimden önce AKP'ye geçen 4 meclis üyesinin il dışına götürüldüğünü iddia etti. Seçim saat 09.00'da başlarken, AKP-MHP ve CHP-YENİ Parti gruplarının 21’er üyesi bulunuyor.
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Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla başkan vekili seçilmiş, AKP'nin adayı ise 18 oy almıştı.

AKP’nin itirazının ardından mahkeme, 25 Ağustos’ta "seçimde usulsüzlük yapıldığı" ve "seçim güvenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle seçimin yenilenmesine karar verdi. 

6 Eylül’de yapılan ikinci seçimde ise, YENİ Partili ve CHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmayınca salt çoğunluk sağlanamadı ve seçim 8 Eylül saat 09.00’a ertelendi.

YENİ Partili ve CHP'li ilçe başkanları dün ortak basın toplantısı yaparak seçimde birlik içerisinde olacaklarını açıkladı. 

İKİ MECLİ ÜYESİ TUTUKLANDI

CHP'li Amine Cansu Çelik ve Ekrem Baki, seçimden önce yapılan operasyonla tutuklandı.

YENİ Parti İl Başkanı Özgür Çelik ise, seçimden önce CHP'den AKP'ye geçen 4 meclis üyesinin aileleriyle temas kurmaması için İstanbul il dışına götürüldüğünü iddia etti.

Bu aşamada, AKP-MHP grubunun 21, CHP-YENİ Parti ittifakının da 21 meclis üyesi bulunuyor.

İlgili Konular: #Seçim #Üsküdar Belediyesi

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