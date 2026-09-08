Göztepe Şehir Hastanesi ameliyathanesinde skandal görüntü: Ameliyathanede fare görüldü

İstanbul Kadıköy’de faaliyet gösteren Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde çekildiği iddia edilen görüntüler kamuoyunda ciddi bir hijyen ve güvenlik tartışması başlattı. Sosyal medyada ve basında geniş yer bulan videoda, ameliyathane zemininde bir farenin serbestçe hareket ettiği görüldü.

HASTA AMELİYAT MASASINDAYKEN ÇEKİLDİ

Gazeteci Timur Soykan'ın 'Onlar TV' yayınında paylaştığı görüntülerde, steril ortam koşullarının en üst düzeyde sağlanması gereken ameliyathanede bir hasta ameliyat masasında operasyon geçirdiği esnada zeminde kemirgenin dolaşması dikkat çekti.

Yayın sırasında konuya dair değerlendirmelerde bulunan Soykan, enfeksiyon riskinin son derece kritik olduğu bu tür sağlık alanlarında kemirgen bulunmasının hasta sağlığı ve güvenliği açısından kesinlikle kabul edilemeyeceğini ifade etti.

BÖLGENİN EN BÜYÜK TESİSLERİNDEN BİRİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne bağlı olarak hizmet veren Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, bölgenin önde gelen sağlık kompleksleri arasında yer alıyor. 600 yatak kapasitesi, 27 ameliyathane ve 96 yoğun bakım yatağı bulunan dev tesiste kaydedilen bu görüntüler, hastanedeki hijyen standartları ve denetim süreçleri hakkında soru işaretleri yarattı.

RESMİ MAKAMLARDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kamuoyunda tepkiyle karşılanan ve sağlık standartlarının sorgulanmasına yol açan görüntülerin ardından hastane yönetiminden veya Sağlık Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.