Göztepe Yelken Tesisleri yıkımla karşı karşıya

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 13:46

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 13:46

Urla’da kayyum olarak belediye başkanlığı görevini yürüten Kaymakam Murtaza Dayanç, Göztepe’nin ilçedeki yelken tesisini için yıkım kararı aldı. Karara gerekçe olarak Kıyı Kanunu’na aykırı olması gösterilirken kulüp kararı mahkemeye taşıdı.

Torosan Mahallesi'nde 2018 yılından beri faaliyet gösteren Göztepe Yelken Tesisleri için yıkım kararı camiada şok etkisi yaratırken, itirazların ardından yıkım kararına ilişkin olarak yürütmenin durdurulmasına karar verildiği ve hukuksal sürecin devam ettiği açıklandı. Göztepe Yelken Şubesi'nin şu an için tesislerde faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

“TİCARİ FAALİYET VE YÜKSEK KAT YOK”

Yüzlerce çocuğun eğitim gördüğü tesislerin aktif şekilde çalıştığını anlatan Göztepe Yelken Şube Başkanı Hakan Yenigün, "Tesiste tamamen ahşap görünümlü deniz kıyısına uygun olarak düzenlenmiş yapılar bulunuyor. Ağustos'ta Dünya Yelken Şampiyonası yapılacak. Şampiyona için gelecek olan milli takım sporcularının da kullanabileceği giyinme ve soyunma odaları da burada mevcut. Burada yüksek katlı bina, kıyı kanununa muhalefet olarak adlandırılacak büyük tesisler yok. Ticari hiçbir faaliyet yapılmıyor. Bizler burada eğitimler veriyoruz. Denize meraklı olan ve bu bölgede yelken konusunda yeteneği olan öğrencileri eğitiyoruz. Burada çocuklar yelken sporunu öğreniyor. Yıkım kararını mahkemeye taşıyıp hukuki olarak yürütmeyi durdurma talep ettik" açıklamasını yaptı.