Grand Kartal faciasında yakınlarını kaybedenler Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

Bolu’da 21 Ocak 2025’te 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybedenlerden bazıları, olayda ihmali bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesi gerektiğine dikkat çekmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı.

Bolu’da, Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te 78 kişinin öldüğü yangında 3 yakınını kaybeden Oktay Akişli'nin öncülüğünde Bolu’dan Ankara’ya yürüyüş başlatıldı. Yürüyüş öncesinde aileler, Bolu Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada gerçekleştirilen basın açıklamasında, yangında yaşamını yitirenlerin isimlerinin unutulmaması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi çağrısı yapıldı.

‘VİCDAN YÜRÜYÜŞÜ BAŞLATIYORUZ’

Yangında 8 yakınını kaybeden Yüksel Gültekin, burada yaptığı açıklamada, Danıştay 1. Dairesi'nin kamu görevlilerinin olayda birinci derece kusurlu oldukları gerekçesiyle yargılanmaları gerektiğine karar verdiğini belirtti. Gültekin, "Buradan üçüncü kez haklı talebimizi dile getiriyoruz. Adalete güveniyoruz. Sayın Adalet Bakanına bir kez daha çağrıda bulunuyorum. Bu olaydan birinci derece sorumlu olduğu belirtilen Turizm Bakanlığı personeli halen görevine devam ediyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak. Kimse bu soruşturmanın gecikmesine izin vermesin. 78 ailenin sesi, sorumluluğu bulunan herkes yargı önüne çıkıncaya kadar susmayacak. Hukukun işleyeceğine inanıyoruz. Bekleyin bizi, Ankara'ya geliyoruz. Sessiz bir yürüyüş, bir vicdan yürüyüşü başlatıyoruz. Geçtiğimiz yerlerde insanların bize katılmasını ve destek vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

‘BU YÜRÜYÜŞÜ ÖFKEYLE DEĞİL, HUKUKA OLAN İNANCIMIZLA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

Yangında annesi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Oktay Akişli ise tek taleplerinin adalet olduğunu söyledi. Akişli, "Bizler 78 canımızı toprağa verdik. O günden bu yana tek talebimiz intikam değil, ayrıcalık değil, yalnızca adalet. Soruşturma kapsamında birinci derece kusurlu oldukları tespit edilen kamu görevlileri hakkında yargılamanın hala başlamamış olması vicdanlarımızı yaralıyor. Adalet yalnızca bazı sanıklar için değil, ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkes için eşit şekilde işletilmelidir" dedi.

Bugün başlattıkları yürüyüşün sadece Bolu ile Ankara arasındaki bir yolculuk olmadığını vurgulayan Akişli, "Atacağımız her adım kaybettiğimiz 78 canın anısına, yürüyeceğimiz her kilometre ise adalet mücadelemize adanmıştır. Bu yürüyüş yalnızca Bolu'dan Ankara'ya uzanan bir yol değildir, vicdana, hukuka ve adalete uzanan bir çağrıdır. Bu yürüyüşü öfkeyle değil, hukuka olan inancımızla gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

8 GÜN SÜRMESİ PLANLANIYOR

Açıklamaların ardından aileler, hayatını kaybedenlerin anısına gökyüzüne balon bıraktı. Katılımcılar, ellerinde fotoğraflar ve çeşitli dövizler taşıdı. Daha sonra Ankara'ya doğru yürüyüşe geçen ailelere çok sayıda vatandaş da destek verdi. Yaklaşık 8 gün sürmesi planlanan yürüyüş boyunca farklı noktalarda mola verilmesi, yol boyunca vatandaşlarla bir araya gelinerek yangın davasına ilişkin farkındalık oluşturulması hedefleniyor.