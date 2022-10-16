Maden faciasında oğlunu kaybeden Nebile Bulut: 'Benim yavrum hepimizi bıraktı gitti'
Bartın’daki maden faciasının ardından ocakta oğlu Mehmet Bulut’tan haber bekleyen ve “Oğlum sakatlandı, bir kenardan çıkacak diye bekliyorum” diyen Nebile Bulut, bugün oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Anne Bulut, “Yavrusunu da bıraktı, anasını da bıraktı, babasını da bıraktı, eşini de bıraktı. Benim yavrum hepimizi bıraktı da gitti. Hepimizi bıraktı” diyerek gözyaşı döktü.
Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağındaki grizu patlamasında hayatını kaybeden Mehmet Bulut’un annesi Nebile Bulut, dün maden ocağında oğlunu beklerken söylediği sözlerle gündeme gelmişti. Anne Bulut, oğlunun hayatını kaybettiğinde habersiz, “Oğlum saklandı, bir kenardan çıkacak diye bekliyorum. Oğlumun sesinin dün sabah 10’dan beri duymadım. Oğlum duy sesimi” demişti.
Anne Bulut, daha sonra maden sahasına girdi ve burada diğer oğlu ile karşılaştı. Kötü haberi öğrenen oğlu, kardeşinin öldüğünü annesine söyleyemedi. Hastaneye kaldırılan anne Bulut, oğlunun ölüm haberini orada öğrendi.
Nebile Bulut, oğlu Mehmet Bulut ve aynı faciada hayatını kaybeden madenciler Şaban Yıldırım ve Okan Akgül için bugün Ahatlar köyünde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Anne Bulut, kılınan cenaze namazının ardından oğlunun tabutunun arkasından gözyaşı döktü. Anne Bulut, oğlu cenaze aracına konulduktan sonra tabutunu son kez öptü.
Anne Bulut, cenaze aracının arkasından, “Yavrusunu da bıraktı, anasını da bıraktı, babasını da bıraktı, eşini de bıraktı. Benim yavrum hepimizi bıraktı da gitti. Hepimizi bıraktı. Şaban da bıraktı, Okan da bıraktı. Bunlara nasıl dayanacak bu köylü. Bunlara nasıl dayanılacak? Bu anneler buna nasıl dayansın Allah’ım” diyerek gözyaşı döktü.
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