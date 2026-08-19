Grup Ekin'in solisti Metin Turan tahliye edildi

İki gözünde ileri derecede görme kaybı bulunan ve Grup Ekin'in solisti ve yazar Metin Turan tahliye edildi.

AVUKAT TOPKAYA DUYURDU

Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Turan'ın tahliyesini Avukat İsmail Topkaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Topkaya paylaşımında "Müjde… Sesi ile sözü ile devrimci tutsak müvekkilim Metin Turan tahliye oldu" ifadelerini kullandı.

Müjde .... sesi ile sözü ile DEVRİMCİ TUTSAK müvekkilim METİN TURAN TEHLİYE OLDU. pic.twitter.com/oIrwo1FKli — av.ismailtopkaya (@AIsmailtopkaya) August 18, 2026

25 yıl hapis yatan bulunan Turan hakkında Adli Tıp Kurumu "cezaevinde kalamaz" raporu vermiş, Bafra Başsavcılığı'na bu rapor ile yapılan başvuru ise reddedilmişti.

Ardından da İnfaz Hakimliğine itiraz başvurusunda bulunulmuştu.

METİN TURAN KİMDİR?

ODTÜ mezunu Metin Turan, Grup Ekin ve Grup Yorum'un solistliğini yaptı. 1990'larlı yıllarda siyasi sebeplerden dolayı cezaevine girdi.

Cezaevinde öyküler yazmaya başlayan Turan Öbürkü" adlı öyküsüyle 2019 yılında "Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülü"ne layık görüldü. 2021 yılında Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen "Gülten Akın’a Mektup Ödülü"nde ve 2022 yılında "Sait Faik Öykü Yarışması"nda mansiyon kazandı..

2018'de çocuk kitapları Zozi-Dodi ile Arkadaşlarının Maceraları ile Keşfetmenin Güzelliği, 2019'da Her İnsan Bir Zamandır, 2020'de Ama Bir Gün Bir Şey Olur, 2021 yılında Başka Türlüsü, 2022'de Parçalanmayı Bekleyen adlı eserleri yayımlandı.