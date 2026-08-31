Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınan 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından, yüz binlerce üniversite öğrencisi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan adaylar, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları başvuruların değerlendirme sürecini yakından takip ediyor. Peki, GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB'nin mevcut resmi duyurusunda 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı net tarih henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Eylül 2025'te açıklanmıştı. Önceki dönem takvimi dikkate alındığında, bu yıl sonuçların 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin ilk kayıt ücretini yatırması ve e-Devlet üzerinden “Yurt Kayıt İşlemleri” hizmetine girerek taahhütnameyi onaylaması gerekecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet giriş bilgileriyle sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencilerin yurda yerleşip yerleşmedikleri, yerleştirildikleri yurt ve kayıt sürecine ilişkin bilgiler yer alacak.