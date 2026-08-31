Cumhuriyet Gazetesi Logo
GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

31.08.2026 10:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından alınan 2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından, yüz binlerce üniversite öğrencisi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Yükseköğretim kurumlarına kayıt hakkı kazanan adaylar, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptıkları başvuruların değerlendirme sürecini yakından takip ediyor. Peki, GSB KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

Image

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB'nin mevcut resmi duyurusunda 2026-2027 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı net tarih henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 11 Eylül 2025'te açıklanmıştı. Önceki dönem takvimi dikkate alındığında, bu yıl sonuçların 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

Sonuçların açıklanmasının ardından yurda yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin ilk kayıt ücretini yatırması ve e-Devlet üzerinden “Yurt Kayıt İşlemleri” hizmetine girerek taahhütnameyi onaylaması gerekecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet giriş bilgileriyle sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında öğrencilerin yurda yerleşip yerleşmedikleri, yerleştirildikleri yurt ve kayıt sürecine ilişkin bilgiler yer alacak.

İlgili Konular: #kredi ve yurtlar kurumu #Gençlik ve Spor Bakanlığı #KYK yurtları

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 31 Ağustos 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
2026 Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler ne zaman açılacak?
2026 Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler ne zaman açılacak? 2026 adli tatil ne zaman bitiyor sorusu, mahkemelerde devam eden dosyası bulunan yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2026 Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler ne zaman açılacak?
İSKİ açıkladı: 31 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 31 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 31 Ağustos 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 31 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?