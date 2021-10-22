Gürün’den öğrencilere eğitim desteği

22 Ekim 2021 Cuma, 07:02

Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gu¨ru¨n tarafından yapılan açıklamada başvuruların 31 Aralık tarihine kadar devam ettiği ve başvurusu onaylanan öğrencilere 2 bin 400 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Gu¨ru¨n ayrıca başvuru koşulları doğrultusunda, öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunmak istediklerini bu doğrultuda eğitimli gençlerin şehre daha iyi hizmet edebileceklerini söyledi. Başkan Gu¨ru¨n, “Öğrencilerimiz u¨lkemizin farklı şehirlerinde eğitim görerek geleceğin Tu¨rkiye’si için çok önemli bir noktada bulunuyorlar. Biz de öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim almaları ve gittikçe zorlaşan geçim sıkıntısına bir nebze çare olabilmek için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin sadece eğitim hayatına odaklanmaları ve bu doğrultuda başka etkenleri kendilerine dert edinmemeleri göru¨şu¨ndeyiz. Gu¨nu¨mu¨z şartlarında bu pek mu¨mku¨n gözu¨kmese de biz belediye olarak gereken desteği sağlamaya çalışıyoruz. Evlatlarımızın en iyi eğitimi almaları ve kentimize kalifiyeli olarak hizmetler, projeler u¨retmeleri en bu¨yu¨k arzumuz. Genç ve parlak nesillerin bizleri çok daha ileri taşıyacağına inancımız tam. Bu nedenle kendilerine elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.