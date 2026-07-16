Gülben Ergen’den Haluk Levent açıklaması: 'Ben de güvendim, hayal kırıklığı yaşıyorum'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne yönelik başlattığı soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Derneğin kurucusu ve başkanı Haluk Levent’in tutuklanmasının ardından, geçmişte dernek faaliyetlerine destek veren ve bağışta bulunan pek çok ünlü isim açıklamada bulunuyor. Bu isimlerden biri olan şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyada kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vererek sessizliğini bozdu.

"NASIL BU KADAR GÜVENİYORSUNUZ?" SORUSU GÜNDEM OLDU

Geçmişte Ahbap Derneği'ne maddi bağışlarda bulunan ve Haluk Levent'in organize ettiği yardım konserlerinde ücretsiz olarak sahne alan 53 yaşındaki şarkıcı, bir sosyal medya kullanıcısının 2023 yılına ait paylaşımını hatırlatması üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı.

Bir kullanıcı, Ergen'in 2023 yılındaki deprem sürecinde attığı şu tweeti alıntıladı:

"Haluk Levent'e bu ülke laf söyletmez. Kendini korumaya ve savunmaya ihtiyacı olmayacak kadar iyilik peşinde bir adam ve koca bir Anadolu yüreği taşır."

Kullanıcı, bu paylaşımı paylaşarak ünlü şarkıcıya, "Gülben Ergen, gerçekten deprem zamanı bu tweeti sen mi attın? Nasıl bu kadar güveniyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"SİZLER GİBİ BEN DE GÜVENDİM"

Takipçisinin sorusunu yanıtsız bırakmayan Gülben Ergen, yaşadığı üzüntüyü ve şaşkınlığı samimi bir dille aktardı. Geçmişte attığı mesajın arkasında durduğunu belirten Ergen, şu ifadeleri kullandı:

"Evet, ben attım. Bağış da yaptım. Sizler gibi ben de güvendim. Sizler gibi ben de hayal kırıklığı yaşıyorum."



