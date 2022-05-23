Gülbin Tosun kimdir? Gülbin Tosun ne dedi?

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:13

Gülbin Tosun, Twitter'da başlatılan Gülbin Tosun istifa etiketiyle gündeme geldi. Koronavirüsüe yakalan ve karantinadan olan Gülbin Tosun attığı tweet nedeniyle tepki çekti.

GÜLBİN TOSUN NE DEDİ?

9 yaşında sokak köpeği saldırısı sonucu hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın annesi, Tosun'a, "Siz asıl evlatlarımızı rahat bırakın. Sizin yüzünden mezarda bile rahat yok. Mezarı alçak olanların üstünü kazıyorlar mezarda bile rahat yok, mezarda" yorumunda bulundu.

Tosun ise bu yoruma, "Senin peşinden yarın geliyorum. Arsız sefil" yanıtını verdi.

Gülbin Tosun'un bu yanıtına sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Tosun, gelen tepkilerin ardından yorumunu silerek yeni bir paylaşımda bulundu.

İstifa etmeyeceğini belirten Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"İşte ne kadar organize ve kötü amaçlı olduklarının kanıtı! #GülbinTosunİstifa Ne istifası hafta sonu gümbür gümbür yayındayım inşaAllah"

GÜLBİN TOSUN KİMDİR? GÜLBİN TOSUN KAÇ YAŞINDA?

Gülbin Tosun 10 kasım 1977 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema bölümünde ve London School of Business Studies Marketing bölümünde okudu. Reuters haber ajansında staj yapan Tosun, 1995 yılında Kanal E kanalında muhabirlik ve haber spikerliği yaptı. 1999 yılında Show TV'de "Gece Haberleri" programını hazırlayıp sundu.2000 yılında Kanal D kanalında sunuculuk ve spikerlik yaptı.2001 yılında Londra Türk Radyosunda, Haber bültenleri hazırlayıp sundu.2006 yılında SKY Türk kanalında "Gülbin Tosun ile Sabah Haberleri" programını sunan Tosun, 2009'dan beri FOX'da Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nu; yazın ise FOX Ana Haber'i sunmakta.

GÜLBİN TOSUN EVLİ Mİ?

Atıf Ünaldı ile 2011 yılında evlenen Gülbin Tosun 2013 yılında boşandı. Gülbin Tosun şu an evli değil.



GÜLBİN TOSUN'UN KARDEŞİ KİM?

Gülbin Tosun'un kardeşi FOX Haber muhabiri Ali Onur Tosun'dur.