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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hijyen iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hijyen iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

26.08.2026 21:27:00
Güncellenme:
İHA
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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hijyen iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hijyen şartlarına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından soruşturma başlattı.
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; bir hasta yakınının hastanenin hijyen şartlarıyla ilgili sosyal medyada paylaştığı görüntülerde yer alan iddialarla ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatıyla müfettiş görevlendirildi. İddialarla ilgili soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada bir vatandaş, hastanenin çeşitli bölümlerinde çektiği görüntüleri paylaşarak temizlik ve hijyen koşullarına tepki göstermişti. Sağlık Bakanı’na seslenen vatandaş, görüntülerdeki kirliliğe dikkat çekerek, “Allah rızası için rica edeceğim, şu pisliğe, mikroba bakar mısınız?” ifadelerini kullanmıştı. 

Görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

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