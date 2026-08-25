Gülistan Doku ailesinin avukatı açıkladı: Eski valinin oğlu Mustafa Sonel, Gülistan'ın öldürüldüğü iddia edilen bölgede sabahladı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’de kaybolan ve arama çalışmalarına rağmen kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku’nun soruşturmasında yeni ayrıntılar gündeme geldi.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen’in aktardığı bilgilere göre, “Şubat” kod adlı gizli tanık, Doku’nun kaybolduğu gün Rostan mevkisinde öldürüldüğünü ve cesedinin bölgeye yakın bir noktaya gömüldüğünü iddia etti.

Dosyadaki teknik verilerin de bu beyanla örtüştüğü belirtilirken, Doku’nun telefonundan alınan son sinyalin Rostan mevkisini gösterdiği, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Fatih Özmen, Erdoğan Elaldı ve firari şüpheli Umut Altaş’ın da olay saatlerinde aynı bölgede bulunduklarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına yansıdığı aktarıldı.

"MUSTAFA SONEL OLAY YERİNDE SABAHLADI"

Soruşturma dosyasındaki bir diğer dikkat çekici veri ise tutuklu eski Vali Mustafa Sonel’in olaydan sekiz gün sonra aynı bölgede bulunmasına ilişkin kayıt oldu.

Belgelere göre Sonel, 13 Ocak 2020 gecesi Doku’nun öldürüldüğü iddia edilen Rostan mevkisinde sabahladı.

Avukat Ali Çimen, Mustafa Türkay Sonel’in olaydan günler sonra aynı bölgede bulunmasına dikkat çekerek, “İnsan öldürme olayından sekiz gün sonra maktulün öldürüldüğü yerde Mustafa Sonel’in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir?” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çimen, şunları kaydetti:

"Gizli tanık Şubat, Gülistan DOKU’nun 05.01.2020 tarihinde rostan mevkinde katledildiğini ve oraya yakın bir yere gömüldüğünü itiraf etmiştir. HTS baz verilerine göre de maktulün son sinyal verdiği yer de rostan mevkine yakın bir noktadır. Yine katil zanlısı Mustafa SONEL ve ile insan öldürme suçuna iştirakten tutuklu soruşturulan şüpheliler Şükrü EROĞLU, Fatih ÖZMEN, Erdoğan ELALDI ile firari şüpheli Umut ALTAŞ’ın da suçun işlendiği yer ve zaman diliminde rostan mevkinde olduğu açıktır.

Bu beyan ve GSM baz verileri KGYS ve PTS verileriyle de desteklenmiştir. Bu böyle olmakla birlikte; insan öldürme olayından 8 gün sonra yani 13.01.2020 günü maktulün öldürüldüğü yerde katil zanlısı Mustafa SONEL’ in sabahlamış olması nasıl açıklanabilir? Katilin her zaman olay yerine geri dönmesi olarak mı? Vicdan azabı mı?"

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, yürütülen arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye yardım", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eşi Handan Sonel ve oğulları Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği öne sürülen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, güvenlik korucusu Fatih Özmen ve Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca dahil 25 kişi tutuklandı.

Uğurcan A., Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö., hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E., iş insanı O.Y, Y.A, F.K, A.Ş, H.K, E.E, M.Y, T.S, E.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla, Y.S, M.P. ve Y.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.

POLİSLERE OPERASYON

Son olarak olayın emniyet ayağına operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 kişi hakkında işlem yapılmış, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından ilk etapta adliyeye sevk edilen 8 kişiden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 7 kişiden 6'sı tutuklanma, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.

Hâkimlik, 4'ünün tutuklanmasına, 3'ünün ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen 2 kişi hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz etmişti.

İkinci etapta adliyeye çıkarılan 6 kişi ise tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edilmiş, 5'i tutuklanmış, birinin ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükselmişti.