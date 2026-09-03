Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken gelişme: Jandarma komutan yardımcısı ve eşi tutuklandı!

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Gülistan Doku’nun son kez görüldüğü değerlendirilen Sarısaltuk Köprüsü çevresinden Kahraman çiftinin kullandığı aracın da olay günü saat 12.27 sıralarında geçtiği belirlendi. Aynı zaman diliminde Burçin Hızlı Kahraman’ın, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel ile telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.

Savcılık, araç geçişi ile telefon görüşmesinin aynı dakikalara denk gelmesini şüphelilere sorarak, söz konusu zamanlamanın tesadüf olup olmadığını sorguladı.

Kahraman çifti ise ifadelerinde Gülistan Doku’yu görmediklerini, araçlarına almadıklarını ve olayla bağlantılarının bulunmadığını belirtti.

"KULE BİLGİLERİNİ" SONEL’E İLETMİŞ

Dosyada yer alan bir başka dikkat çekici tespit ise Gülistan Doku’nun kaybolmasından bir gün öncesine, 4 Ocak 2020 tarihine ilişkin mesaj trafiği oldu.

Savcılık, Ali Kahraman’a, o tarihte dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’e “yaşam alanlı kule bilgileri” başlıklı bir Excel görüntüsü göndermesinin nedenini sordu. Kahraman, ifadesinde söz konusu bilgileri kendisinin hazırlamadığını, Sonel’in kendisine mesaj göndererek acil şekilde kule bilgilerine ihtiyaç duyulduğunu bildirdiğini söyledi.

Kahraman, o dönem Gaziantep’te görev yaptığını ancak Tunceli’de bulunduğunu belirterek, Sonel’in talebi üzerine ilgili jandarma personelinden bilgileri istediğini, kendisine ulaştırılan verileri de Sonel’e gönderdiğini ifade etti.

Görev yaptığı dönemde karma timler ve güvenlik korucularından sorumlu olan Kahraman’a, Sonel’in Gülistan Doku konusunda kendisine veya güvenlik korucularına herhangi bir talimat verip vermediği soruldu. Kahraman, Sonel’den bu yönde herhangi bir talimat almadığını ve kendisinin de güvenlik korucularına yasa dışı bir talimat vermediğini savundu.

Kahraman, Sonel’in güvenlik korucuları üzerindeki etkisine ilişkin ise, “Tuncay Sonel’in korucular üzerinde tahakküm kurabileceğini ve onları manipüle edebileceğini düşünüyorum. Çünkü öyle bir karakteri vardı; herkesi ikna edebilme, manipüle etme, algı yönetme hususlarında mahirdi” dedi.

Dosyadaki deliller ve şüpheliler arasındaki bağlantılar çerçevesinde Başsavcılık, Ali Kahraman’ın Gülistan Doku’yu 5 Ocak 2020 günü saat 12.27 sıralarında Sarısaltuk Viyadüğü üzerinden eşi adına tahsisli araçla aldığı ve ardından olayla bağlantılı diğer kişilere teslim ettiği yönünde “hukuki ve vicdani kanaate” ulaşıldığını belirtti.

Kahraman’a etkin pişmanlık hükümleri de hatırlatılarak bildiklerini anlatması istendi. Ali Kahraman ise suçlamaların tamamını reddetti. Kahraman, “Ben ailemle, kızlarımla Tunceli'ye tatile geldim ve 5 Ocak öğlen Pertek vapuruyla Gaziantep'e geri döndüm. Anılan bölgede kimseyi görmedim, kimseyi almadım, hiçbir organizasyonun içinde yer almadım” dedi.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan Ali Kahraman ve Burçin Hızlı Kahraman, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ile eşi Burçin Hızlı Kahraman, tutuklandı.