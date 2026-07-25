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Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar... Eski polis Gökhan Ertok’un Tuncay Sonel’e mesajları dosyada: 'Sizi yıpratanları yok edeceğim'

Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar... Eski polis Gökhan Ertok’un Tuncay Sonel’e mesajları dosyada: 'Sizi yıpratanları yok edeceğim'

25.07.2026 10:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılar... Eski polis Gökhan Ertok’un Tuncay Sonel’e mesajları dosyada: 'Sizi yıpratanları yok edeceğim'

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan ve meslekten ihraç edilen eski polis memuru Gökhan Ertok ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel arasındaki yeni yazışmalar ortaya çıktı. Ertok’un, Sonel’i eleştiren sosyal medya kullanıcılarını tespit etmeye çalıştığını belirterek “Sizin gibi insanları yıpratanları yok edeceğim” mesajını gönderdiği görüldü.
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Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni mesaj kayıtları dosyaya girdi.

Yazışmalarda, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in kendisi hakkında paylaşım yapan sosyal medya kullanıcılarının belirlenmesini istediği, eski polis memuru Gökhan Ertok’un ise yürüttüğü çalışmaları Sonel’e mesajlarla aktardığı görüldü.

“7 MİLYON VPN TARADIK”

Nefes’in aktardığına göre Ertok, Sonel’i eleştiren sosyal medya hesaplarının tespit edilmesine ilişkin şu mesajı gönderdi:

“Sayın valim yemin ederim uyumadık. İki arkadaşımla beraber 1 saate net sonuca ulaşacağız. 7 milyon VPN taradık, 870 bin tane kaldı. Söz veriyorum net sonuç elinizde olacak.”

Dosyaya giren yazışmalarda Sonel’in Ertok’a, “Gereğini yaparsın kardeş” mesajını gönderdiği belirtildi.

“SİZİN GİBİ İNSANLARI YIPRATANLARI YOK EDECEĞİM”

Sonel’in mesajının ardından Ertok’un şu ifadeleri kullandığı görüldü:

“Sonuna kadar sayın valim. Yürekten gelerek söylüyorum, ben sizi seviyorum. Sizin gibi insanları yıpratanları yok edeceğim.”

Ertok’un, Sonel’in kendisi hakkında paylaşım yapan kişileri tespit etme talebi üzerine Ankara’da bir kişinin evine baskın düzenleyerek işkence yaptığı iddiası da soruşturma dosyasına yansımıştı.

Başka bir sosyal medya hesabının kullanıcısını tespit ettiği ve bu kapsamda Samsun’a gittiği belirtilen Ertok’un, yabancı uyruklu bir kadını uçağa bindirerek yurt dışına gönderdiğini, kadının telefonunu alıp yerine takipli bir telefon verdiğini beyan ettiği de yazışmalarda yer aldı.

KANLI FOTOĞRAFI AÇIKLADI

Ertok’un, Sonel’e yerde kanlar içinde yatan bir erkeğin fotoğrafını gönderdiği de dosyaya girdi. Ertok, savcılık ifadesinde mesajlarında anlattığı birçok olayın kurgu olduğunu ileri sürdü.

Eski polis memuru ifadesinde şunları söyledi:

“Ben o zaman bu hesabı tespit edememiştim. Valinin gözüne girmek, mahcup olmamak için bu şekilde mesaj attım. Dövülmüş ve yerde kanlar içerisinde yatan erkek fotoğrafını benim o dönem çalıştığım narkotik WhatsApp grubundan bulup valiye gönderdim.”

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Meslekten ihraç edilen Gökhan Ertok, Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Soruşturma dosyasına giren mesajlaşmalar ve Ertok’un savcılık beyanlarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İlgili Konular: #whatsapp #Gülistan Doku #Tuncay Sonel

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