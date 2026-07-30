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Gülistan Doku soruşturması... 6 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Gülistan Doku soruşturması... 6 şüpheli hakkında tutuklama talebi

30.07.2026 10:17:00
Güncellenme:
AA
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Gülistan Doku soruşturması... 6 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i adliyeye getirildi. 7 şüpheliden 6'sı tutuklama, 1'i de adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

Yaklaşık 21 saat süren savcılıktaki ifadelerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. 7 şüpheliden 6'sı tutuklanma, 1'i de adli kontrolle serbest bırakılma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

ÇOK SAYIDA EMNİYET MENSUBU DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memurunun bulunduğu 19 zanlı hakkında işlem yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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