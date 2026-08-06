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Gülistan Doku soruşturması genişliyor: İki dalgıç hakkında tutuklama kararı

Gülistan Doku soruşturması genişliyor: İki dalgıç hakkında tutuklama kararı

6.08.2026 10:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Gülistan Doku soruşturması genişliyor: İki dalgıç hakkında tutuklama kararı

Tunceli'de 2020'den bu yana kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bilirkişi raporunun ardından, baraj gölünde not ve makas bulduklarını beyan eden iki su altı dalgıcı, "delil karartma" suçlamasıyla tutuklandı.

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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması; arama çalışmaları sırasında bulunan delillerin baraja nasıl ulaştığı, tutanakların düzenlenme süreci ve delillerin muhafaza edilmesine ilişkin iddialar üzerinde yoğunlaştı.

Dosyada bulunan 8 Ocak 2020 tarihli tutanakta, su altındaki aramalar sırasında bazı kâğıt parçalarının bulunduğu belirtildi.

Islanmış kâğıt parçaları arasında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu bir doktor reçetesi ile üzerinde okunabildiği kadarıyla 'psikolojikmen bize baskı yaratıldığı' ifadesinin yer aldığı bir not bulunduğu aktarıldı.

Tutanakta, söz konusu materyallerin delil olarak olay yeri inceleme ekiplerine teslim edildiği bilgisine de yer verildi.

SORUŞTURMANIN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİ

10 Ocak 2020 tarihli başka bir tutanakta ise, barajda yaklaşık 14 santimetre uzunluğunda, siyah saplı bir makas bulunduğu kaydedildi.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, kâğıt parçalarının bulunduğu koşullara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yer aldı.

Raporda, bir kâğıdın barajın yaklaşık 14 metre derinliğinde uzun süre kalmasının mümkün olmadığı ve suyun etkisiyle sürüklenmesi gerektiği yönünde tespitlerde bulunuldu.

Bu tespitlerin ardından delillerin bulunma şekli ve sürecine ilişkin adli inceleme başlatıldı.

Arama çalışmalarına katılan iki dalgıç, 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklandı.

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