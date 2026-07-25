Gülistan Doku soruşturması... Handan Sonel ve Mehmet Aca cezaevine sevk edildi!

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla tutuklanan Handan Sonel ile iki ayrı suçtan tutuklanan Mehmet Aca, geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

SORUŞTURMADA 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda önce 15 kişi gözaltına alındı. Sonrasında düzenlenen operasyonda 2 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 17’ye yükseldi.

Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö., “Kasten öldürmeye yardım” ile “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamalarıyla tutuklandı. Hafriyat işiyle uğraştığı belirtilen O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HANDAN SONEL VE MEHMET ACA TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel, güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ve bilişim şirketi sahibi Mehmet Aca adliyeye sevk edildi.

Mehmet Aca, “Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma” ile “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamaları kapsamında tutuklandı.

Handan Sonel hakkında ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

TUTUKLU SAYISI 15’E YÜKSELDİ

Son kararlarla birlikte Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 15’e çıktı. Güvenlik korucusu Yılmaz Arslan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOKU AİLESİNDEN “KATİLLER” SLOGANI

Handan Sonel ve Mehmet Aca’nın cezaevine sevk edildiği sırada Doku ailesi “Katiller” sloganı attı.

Soruşturma kapsamındaki suçlamalar yargı mercilerince ileri sürülmüş olup, şüpheliler hakkındaki yargılama süreci devam ediyor.