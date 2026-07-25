Gülistan Doku soruşturması: Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

Tunceli'de 2020 yılından bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'in savcılık ve kolluk ifadelerinin ayrıntıları ortaya çıktı.

Sonel, kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddederek olayla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savundu.

"KONUT ÇALIŞANLARININ İFADELERİ YALAN"

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Handan Sonel'e, Gülistan Doku'nun kaybolduğu dönemde oğlu Mustafa Türkay Sonel'in odasından çıkmadığı, okula gitmediği ve eve gelmediği yönündeki konut çalışanları Selvi Y. ile Gönül G.'nin beyanları soruldu.

Sonel'in, "İfadeler katiyen yalandır. Birlikte oturup aleyhime ifade vermişler. Oğlum kahvaltı yapmazdı, geç kalkardı. Okula gitmeme nedeni 5 askerin şehit olduğu dönemde okulda yaşadığı bir tartışma sonrası bize kırılmasıyla ilgilidir, Gülistan Doku olayıyla bir alakası yoktur" dediği öğrenildi.

"ODADA GERÇEK SİLAH YOKTU"

Handan Sonel'e, Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından Tuncay Sonel'in oğlunun odasındaki eşyaları kolilere koydurup çöpe attırdığı ve odada silah bulunduğu yönündeki tanık beyanları da soruldu.

Sonel'in bu iddialara ilişkin, "Atılan eşyalar koli değil, ayakkabı kutusu büyüklüğündeydi. Oğlum canlı yem olarak böcek ve solucan besliyordu. Eşim ders çalışmıyor diye sinirlenip onları attı. Sonra oğlum üzüldü diye çalışanlarla birlikte çöpten topladık. Oğlumun odasında kesinlikle gerçek silah yoktu. Sadece boncuk atan airsoft silahları vardı" ifadelerini kullandığı belirtildi.

13,4 MİLYON LİRALIK ZİYNET EŞYASI SORULDU

Savcılık ifadesinde, Ankara'daki evde yapılan aramada ele geçirilen yaklaşık 13,4 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları ile ruhsatsız olduğu belirtilen Sig Sauer marka tabanca da gündeme geldi.

Handan Sonel'in, "27 yıllık evliyim, eşim de ben de çalışıyoruz. Düğünümde takılan takılar bile duruyor. Farklı görev yerlerimizde dönem dönem birikim yaptık. Bir vali bunları alamaz mı? Tabanca sıfırdır, kullanılmamıştır. Ruhsatlı olup olmadığını, hediye mi geldiğini bilmiyorum. Kutu açılmamış bile" dediği aktarıldı.

"100 BİN LİRA TEKLİF ETTİ" İDDİASINI REDDETTİ

Tutuklu şüpheli Turan G.'nin, Handan Sonel'in kendisine "cesedi yok etmesi için 100 bin lira teklif ettiği" ve "oğlunun Gülistan Doku'yu öldürdüğü" yönündeki iddiaları da ifadesinde soruldu.

Sonel'in, "Bu şahsı tanımam, adını bile duymadım. Bu iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben hangi yetkiyle delil yok edebilirim? Ne kızı tanırım ne olayla bir ilgim var" diyerek suçlamaları reddettiği öğrenildi.

TELEFON HATTI SORUSUNA YANIT

Operasyonların ardından yıllardır kullandığı telefon hattını kapatıp kızı adına yeni bir hat çıkardığı yönündeki soruya ise Sonel'in, "Soruşturma sürecinde kimseden abuk subuk sorular duymamak ve muhatap olmamak için hattı kapattım. Bir korkum yok" yanıtını verdiği belirtildi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.