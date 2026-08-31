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Gülistan Doku soruşturmasında 1 dalgıç polise tutuklama

Gülistan Doku soruşturmasında 1 dalgıç polise tutuklama

31.08.2026 14:20:00
Güncellenme:
AA
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Gülistan Doku soruşturmasında 1 dalgıç polise tutuklama

Gülistan Doku soruşturmasında dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Başsavcılık, aynı soruşturma kapsamında iki kişi hakkında verilen adli kontrol kararlarına ise itiraz etti
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Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, emniyet ve jandarma koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne getirildi.

BAŞSAVCILIKTAN İTİRAZ

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı, A.K ile V. İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık, iki dalgıç polise verilen adli kontrol kararına itiraz etti.

Diğer 7 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Böylelikle Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda tutuklu sayısı 29'a yükseldi.

NE OLMUŞTU?

perasyonda, Temmuz 2017 ile Temmuz 2019 arasında Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilliği ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcılığı görevlerinde bulunan A.K. ile eşi B.H.K, polis dalgıçları A.K, G.G. ve V.İ, soruşturma kapsamında önceden tutuklanan güvenlik korucusu Fatih Ö'nün çocukları D.Ö, S.Ö. ve N.M.Ö. ile eşi S.Ö. ve o dönem üniversite öğrencisi olan P.B. gözaltına alınmıştı.

İlgili Konular: #Tunceli #Gülistan Doku #Tuncay Sonel

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