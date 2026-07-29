Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken mektup: Cinayet itirafı

Yaklaşık altı yıldır akıbeti bilinmeyen Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

Akşam gazetesinin haberine göre, soruşturma kapsamında delilleri kararttığı iddiasıyla ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'na "itirafname" başlıklı bir mektup gönderdi.

Haberde, gazetenin Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın, Pensilvanya'daki cezaevinde Altaş ile görüştüğü ve mektubun içeriğine ulaştığı belirtildi.

Altaş'ın savcılığa ulaştırdığı mektupta; 4 ve 5 Ocak 2020 tarihlerinde M. Türkay Sonel ile birlikte olduğunu iddia ettiği anlara yer verildi. Altaş, mektubunda eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel'in, kendisine bir kızı öldürdüğünü söylediğini itiraf etti. Altaş, "Türkay bana, 'Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktım' dedi. Baban ne yaptı dedim. Bana gülerek 'Yo, o halletti zaten, ayarladı bir şeyler' dedi." ifadelerini kullandı.Altaş'ın ifadesinde ise şu ifadeler yer alıyor:

YAŞANANLARI TEK TEK ANLATTI

4 Ocak 2020'de 23.00'da Türkay beni YURTKUR'un önüne götürdü. 'Niye buradayız?' dedim. 'Bekliyoruz işte' diye cevapladı. Sonra, simasını göremediğim bir kız, korkarak apar topar içeri girdi. O içeri girdikten sonra da Türkay ile hızlıca oradan ayrıldık. 5 Ocak'ta 12.00 gibi Hanımeli kafeye, 13.00 gibi Valilik Konağı'na gittik. Garaja çekti arabayı. Polis telsizi açıktı... Bir süre sonra bir anons geldi. Türkay içinden küfretti ve bir yere doğru gitmeye başladık. Sonra beni indirdi, 15-20 dakika sonra gelmeyince Türkay'ı aradım. Cevap vermedi. Yanıma hızlıca geldi 'Bin, bin, bin arabaya!' dedi. Savaştan çıkmış gibiydi.

Altaş mektubuna aynı akşam Türkay Sonel'in aracıyla kendisini yeniden aldığını belirterek şöyle devam etti:

"Telefonumdan koruma Şükrü'yü aramamı istedi. Aradım, açmadı. Sonra Şükrü'ye mesaj atmamı istedi. Yazmamı istediği mesaj, 'Hallettin mi?' idi... Ertesi gün Türkay beni yine arabayla aldı. Yolcu koltuğunda silah vardı. Türkay bana, 'Silah orada kalmış, onu torpidoya koyar mısın?' dedi. Üzerinde Türk bayrağı olan silaha dokundum ama sonra sildim. Türkay bana, 'Neden temizliyorsun?' dedi, ben de 'Tabii ki sileceğim' dedim.”

Türkay'ların evinde otururken 'Kanka birini öldürdüm, haberin olsun' dedi. 'Ne diyorsun oğlum, saçmalama kimi öldürdün, neden öldürdün' diye sordum. 'Bir kızı öldürdüm, çok bağırıyordu, arabadaydık, dayanamadım kafasına sıktım' dedi. 'Baban ne yaptı?' dedim. Bana gülerek 'Yo, o halletti zaten, ayarladı bir şeyler' dedi. 'Ceset nerede? dedim. 'Gömdük kanka' dedi. Nereye diye sordum 'Bilmiyorum' dedi.Umut Altaş mektubunu "Türk adaletine bugüne kadar sığınmadığım için affınızı diliyorum" sözleriyle bitirdi.