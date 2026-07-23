Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi: 'Hiç mi Allah'tan korkmadınız'

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 21 Temmuz'da yapılan ikinci dalga operasyonunda 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığında ifade işlemleri tamamlanan iş insanı O.Y. ve güvenlik korucusu F.A. bugün Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi.

Aralarında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşi Handan Sonel’in de bulunduğu diğer şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Bu sabah yapılan operasyonda ise, 2 şüpheli daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17’ye yükseldi.

"HİÇ Mİ ALLAH'TAN KORKMADINIZ?"

Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği sırada Gülistan Doku'nun babası Halit Doku yaşananlara tepki göstererek, "Adalet var adalet, devletin adaleti, Allah'ın adaleti. Hiç mi Allah'tan korkmadınız, bir öğrenciyi kaybettiniz. Cenazesi bile ortada yok" dedi.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 15 GÖZALTI

Gülistan Doku soruşturmasının 21 Temmuz'da düzenlenen ikinci dalga operasyonunda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, iş insanı O.Y., güvenlik korucusu F.Ö., eski güvenlik korucubaşı Y.A. ve bilişim firması sahibi M.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Handan Sonel, dosyada tutuklu bulunan ve Gülistan’ın sim kartında işlem yapan Gökhan Ertok’un patronu M.A. ve eski güvenlik korucusu Y.A.’nın jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

12 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti.

Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ile hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş ise ABD'de gözaltına alınmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık olarak ifadeye çağrılmıştı.