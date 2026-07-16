Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Zırhlı araç kayıtları istendi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli'de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgi ve belge talebinde bulundu.

Başsavcılık tarafından gönderilen "bilgi ve belge talebi" yazısında, dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel hakkında yürütülen soruşturma dosyasına eklenmek üzere, soruşturmaya konu olaya Tunceli Valiliği bünyesindeki emniyet ve jandarmaya ait zırhlı araçların da karışmış olabileceği ihtimaline dikkat çekildi.

Sabah'ın aktardığı savcılık yazısında, 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde emniyet ve jandarma birimlerince kullanılan Ejder Yalçın, Kirpi, Cobra, Akrep, Ural ve Shortland dahil tüm zırhlı araçların tespit edilerek liste halinde gönderilmesi istendi.

PLAKA, RENGİ VE ÖZELLİKLERİ İSTENDİ

Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakaları ile renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi.

GÖREVLİ PERSONELİN BİLGİSİ İSTENDİ

Görevli personelin de tespit edilmesi istenen yazıda, tüm personelin açık kimlik ve sicil bilgilerinin belirlenmesi istenerek, olay tarihinde olay yeri ve yakın güzergahında (çevre yolları dahil) görevlendirilen, devriye atan veya geçiş hakkı bulunan tüm zırhlı araçların görev emirlerinin (GYS) temin edilerek gönderilmesi istendi.

Savcılık yazıda, giriş-çıkış ve nizamiye kayıtları kademe, şube ve nizamiye karakollarından 5 Ocak 2020 tarihindeki zırhlı araç giriş-çıkış defterlerinin aslına uygun onaylı suretlerinin çıkarılarak gönderilmesi talep etti.