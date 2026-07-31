Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: Bir günde 20 işyerine sahip olmuş!

Tunceli'de 5 Ocak 2020’den itibaren haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski vali Tuncay Sonel’in adına kayıtlı onlarca gayrimenkul ve araç tescili bulunduğu ortaya çıktı. 20’den fazla iş yerinin de tek günde Sonel’in adına tescillenmesi de dikkat çekti.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında suç delillerini karartmak ve gizlemek suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı.

Yeniçağ’dan Fatih Ergin’in haberine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) kayıtları üzerinden hazırlanan inceleme raporunda, Sonel’in adına kayıtlı 52 adet gayrimenkul tescil işlemi ile 2 adet araç kaydı tespit edildi.

28 ARALIK 2022 DETAYI: TEK GÜNDE YİRMİDEN FAZLA İŞYERİ...

Tapu kayıtlarına göre en dikkat çekici finansal hareketlilik 28 Aralık 2022 tarihinde yaşandı. Adana’nın Sarıçam ilçesinde yer alan tek ada/parsel üzerinde, %60 hisse oranı ve "Kat İrtifakı Tesisi" şeklinde yirmiden fazla iş yeri ve bir düğün salonu aynı yevmiye numarası (55351) ile Sonel’in üzerine tescil edildi. Gülistan Doku’nun ailesi adaletin tecelli etmesini beklerken, Tunceli'de dönemin mülki idare amiri olan Sonel'in bir günde bu denli büyük ölçekli bir ticari gayrimenkul portföyüne sahip olması soru işaretlerini beraberinde getirdi.

RANT ALANLARINA YAYILAN MAL VARLIĞI

Sonel'in diğer taşınmazlarının ise Türkiye'nin kıymetli rant alanlarında olduğu görüldü:

İstanbul / Esenyurt: Konut (%100 hisse)

Ankara / Çankaya: Daire (%100 hisse)

Ankara / Güdül: Bağ (%100 hisse)

Ankara / Etimesgut: Çeşitli arsa hisseleri

Bir yandan Gülistan Doku’nun akıbetine dair karanlık noktaların aydınlatılması beklenirken; diğer yandan devlet memurluğu maaşıyla izah edilmesi imkansız görünen bu devasa taşınmaz varlığı da Sonel'e dair yeni bir karanlık nokta olarak öne çıkıyor. Devlet memurlarının mal bildiriminde bulunması ve kazançlarının meşruiyetini belgelemesi kanuni bir zorunlulukken, İstanbul, Ankara ve Adana gibi rantı yüksek bölgelerde yoğunlaşan bu geniş mal varlığı listesi, kamusal nüfuz ve gayrimenkul yatırımları arasındaki çizgiye dair ciddi soru işaretleri yarattı.