Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanmıştı... Eski Vali Tuncay Sonel'den açıklama geldi: 'Hedef gösterenlere karşı hukuki süreç başlattık'

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açıklama yaptı.

Sonel, kendisi hakkında yapılan haber ve yorumlar hakkında hukuki süreç başlattığını açıkladı. Sonel, "Gülistan Kızımızın ismini ilk kez kayıp haberi geldiğinde öğrendim. Öncesinde ne şahsımın ne ailemin hiçbir münasebeti olmamıştır. Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen ailesine de Devletimizin şefkatini göstermeye, iyi niyetlerimizle onların yanında olmaya ve onlara destek vermeye çalıştık" dedi.

TUTUKLANMIŞTI

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 21 Nisan'da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma" ile "resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme" suçlamalarından tutuklanmıştı.

Sonel ile biri ihraç edilmiş iki polis hakkında farklı suçlardan bir kez daha tutuklama kararı verildi. Eski Tunceli Valisi Sonel'in dijital materyallerinde elde edilen bulguların ardından Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok, resen soruşturma sonucu "Nitelikli yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme ve bozma" ve "Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından da tutuklandı.

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 16'ya yükseldi. Soruşturmada eski Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklanmıştı.

Tuncay Sonel, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Şahsım ve ailem ile ilgili 5 aydır yazılı ve görsel basında, internet ve sosyal medya ortamında çıkan, ülke gündeminde ailemi hedef gösteren haber, yorum ve masumiyet karinesini hiçe sayan asılsız isnatlara karşı avukatlarımız tarafından hukuki işlemler başlatılmıştır.

Gülistan Doku soruşturmasının açıklığa kavuşturulması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması en büyük arzumuzdur. Çünkü kendimden, eşimden ve oğlumdan zerre kadar şüphem yoktur. Allah’ın izni ile adalet er ya da geç tecelli edecektir.

Dostlarımız ve sevdiklerimiz bizden en ufak bir şüphe duymasınlar. Allah’a şükür alnımız ak, vicdanımız rahattır. Bu süreçte ailece çok yıpratıldık. Çok üzüldük. Kurgulara, iftiralara maruz kaldık.

Gülistan Kızımızın ismini ilk kez kayıp haberi geldiğinde öğrendim. Öncesinde ne şahsımın ne ailemin hiçbir münasebeti olmamıştır. Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen ailesine de Devletimizin şefkatini göstermeye, iyi niyetlerimizle onların yanında olmaya ve onlara destek vermeye çalıştık.

Ucu nereye dokunursa dokunsun inşallah gerçekler bir an önce ortaya çıkar da bizler de ailece haksız, asılsız isnatlarla muhatap kalmayız. Ailemizle, sevdiklerimizle en kısa sürede Allah’ın izniyle bir araya geliriz.”