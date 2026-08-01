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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

1.08.2026 23:40:00
Güncellenme:
ANKA
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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı yükseldi

Tunceli'de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 27 Temmuz'da 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından dün geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bıraktı. Tutuklanan 2 şüphelinin polis olduğu öğrenildi.

Gözaltındaki bir şüphelinin ise savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLU SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, son tutuklamalarla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 27'ye yükseldi.

İlgili Konular: #tutuklama #Gülistan Doku

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