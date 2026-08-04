Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: '108 kişilik örtbas listesi' iddiası!

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan Doku’nun kaybolmasından önce POLNET üzerinden sorgulandığını ve dosyaya 108 kişilik bir “örtbas listesi” sunduklarını açıkladı.

“POLNET SORGULARI 41 GÜN ÖNCE BAŞLADI”

Karar gazetesinde yer alan habere göre Çimen, Gülistan Doku hakkında Polis Bilişim Ağı üzerinden yapılan sorgulamaların kaybolmasından 41 gün önce başladığını öne sürdü.

Sorgulama yapanlar arasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruma ekibinde görev yaptığı belirtilen eski polis Gökhan Ertok’un da bulunduğunu söyleyen Çimen, işlemlerin Tunceli Polis Evi’nden gerçekleştirildiğini savundu.

“108 KİŞİLİK ÖRTBAS LİSTESİ VERDİK”

Çimen, soruşturma makamlarına 108 kişiden oluşan bir liste sunduklarını belirterek, bu kişilerden şimdiye kadar yalnızca 19’u hakkında işlem yapıldığını söyledi.

“Bütün çabamız Gülistan’ın cansız bedenine ulaşabilmek” diyen Çimen, operasyonların devam etmesini beklediklerini ifade etti.

“KAMU HİYERARŞİSİ DIŞINDA HAREKET ETTİLER”

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sevk yazısındaki değerlendirmelere de değinen Çimen, eski Vali Tuncay Sonel’in talimatları doğrultusunda kamu gücünün hukuka aykırı biçimde kullanıldığı yönünde tespitlerin bulunduğunu aktardı.

Çimen, sevk yazısında şu değerlendirmeye yer verildiğini belirtti:

“Şüphelilerden ihraç polis memuru Gökhan Ertok ile Şükrü Eroğlu’nun Sonel’in şahsi ve illegal amaçlarına hizmet eden, kamu hiyerarşisi dışında müstakil bir yapı gibi hareket ettikleri kanaatine varılmıştır.”

“DOSYA YENİ BAŞLIYOR”

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu savunan Çimen, şunları söyledi:

“Bu yüzden dosya yeni başlıyor. 108 kişilik bir örtbas listesi verdik. O listedeki 19 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonların sürmesini bekliyoruz.”