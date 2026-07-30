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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme… 4 polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme… 4 polis tutuklandı

30.07.2026 18:19:00
Güncellenme:
ANKA
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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme… 4 polis tutuklandı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan polislerden 4'ü tutuklandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 3 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

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Gülistan Doku soruşturması kapsamında 4 şüpheli polis tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden jandarmadaki işlemleri tamamlanan 8 polis sevk edildikleri Erzurum Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Savcı, şüphelilerden 1'ini serbest bırakırken, 1 hakkında adli kontrol şartı uygulanması, 6'sının ise tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verirken, 3 kişiyi "yurt dışına çıkış yasağı" ve "karakola imza atma şartı" ile serbest bıraktı.

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