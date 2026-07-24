Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve eşi adliyeye sevk edildi

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki şüpheli hakkında karar verildi.
GÖZALTI SAYISI 17’YE YÜKSELDİ
Soruşturma kapsamında geçen günlerde 15 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyonda iki kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 17’ye yükseldi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’ndaki ifade işlemleri tamamlanan iş insanı O.Y. ile köy korucusu F.Ö., jandarma eşliğinde Tunceli Adliyesi’ne sevk edildi.
KÖY KORUCUSU TUTUKLANDI
Savcılık sorgularının ardından O.Y. adli kontrol, F.Ö. ise tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.
Hâkimlik, iş insanı O.Y.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Köy korucusu F.Ö. ise “suç delillerini yok etme, değiştirme veya gizleme” suçlamasıyla tutuklandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel’in de aralarında olduğu 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.