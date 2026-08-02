Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 28'e yükseldi

Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarının, Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen 4'üncü dalga operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

27 Temmuz'da Erzurum Jandarma Komutanlığı koordinesinde 16 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, kolluk görevlileri arasında şüpheli işlemler yaptıkları değerlendirilen 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, başpolis, 10 polis memuru, bilgisayar işletmeni ve 3 emekli polis memuru yer aldı.

Şüpheliler gruplar halinde adliyeye sevk edilirken, ilk etapta 4, ikinci etapta 5, son etapta ise 2 kişi tutuklandı. Böylece operasyonda tutuklananların sayısı 12'ye ulaştı. Altı şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, bir kişi savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı.

DÖNEMİN ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, olay döneminde Tunceli Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan ve halen Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Ertuğrul Aslan da çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu son kararla birlikte Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi.