Güllü davası bugün başlıyor: Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025'te evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma yaklaşık 11 ay sonra tamamlandı.
Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşması bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
KIZI HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİ
İddianamede, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
SAVCILIK “KAZA DEĞİL” DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU
İddianamede olay gecesine ilişkin tanık beyanları, ses kayıtları, dijital deliller, HTS kayıtları ve bilirkişi raporlarına yer verildi.
Savcılık, Gül Tut'un pencereden düşmesinin kaza sonucu gerçekleşmediği yönünde değerlendirmede bulundu. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller yargılama sırasında mahkeme heyeti tarafından değerlendirilecek.
İLK DURUŞMADA GÖZLER SANIK SAVUNMASINDA
Bugünkü ilk duruşmada sanık savunmalarının alınması, tanıkların dinlenmesi ve mahkemenin yargılamaya ilişkin ara kararlarını açıklaması bekleniyor.