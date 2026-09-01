Güllü davasında yeni iddialar: Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı konuştu!

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin davada yeni iddialar gündeme geldi.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu, ATV Haber’e yaptığı açıklamada anne-kız arasındaki ilişkiye ve ölümden önce yaşandığını öne sürdüğü tartışmalara ilişkin konuştu.

“ANNEM BİZİ BIRAKTI, ANNEANNEM BENİ BÜYÜTTÜ”

Eminoğlu, Tuğyan Ülkem Gülter’in geçmişte kendisine annesiyle ilişkisine dair konuştuğunu belirterek, eski nişanlısının, “Annem bizi bıraktı, anneannem beni büyüttü.” dediğini ifade etti.

Eminoğlu ayrıca Tuğyan’ın annesine karşı öfke duyduğunu ileri sürdü.

ÖLÜMÜNDEN GÜNLER ÖNCE PARA İDDİASI

Kervan Eminoğlu, Tuğyan’ın Güllü’nün ölümünden kısa süre önce annesinden para aldığını iddia ederek, “19 Eylül’de Tuğyan benimle İstanbul’a geldi ve bana bir şans daha ver dedi. Çiğdem’le beraber annesinden 4 bin TL çaldılar” ifadelerini kullandı.

Söz konusu iddia hakkında Tuğyan Ülkem Gülter’in anlatımına metinde yer verilmedi.

“KAPININ ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRDİ”

Eminoğlu, Güllü’nün ölümünden birkaç gün önce evin kapı şifresini değiştirdiğini ve kızına yeni şifreyi vermediğini öne sürdü.

Eminoğlu, Tuğyan’ın kendisini arayarak şu ifadeleri kullandığını iddia etti:

“Annem kartı değiştirmiş, şifreyi de bana vermiyor, bana da eve gelme diyor.”

1,5 SAATLİK VİDEO İDDİASI

Anne-kız arasında kapıda tartışma yaşandığını öne süren Eminoğlu, Tuğyan’ın yaklaşık 1,5 saatlik bir video çekerek annesini ailesine şikâyet ettiğini de iddia etti.

Eminoğlu, Tuğyan’ın kendisine “Yeter artık bıktım, hayatım mahvoldu” şeklinde konuştuğunu aktardı.

ÖLÜMÜNDEN 3 GÜN ÖNCE TEDAVİ MESAJI

Haberde, Güllü’nün ölümünden üç gün önce Tuğyan Ülkem Gülter tarafından gönderildiği öne sürülen bir mesaj da yer aldı.

Mesajda şu ifadelerin bulunduğu belirtildi:

“Ben anneme dedim, psikolojik tedavi göreceğim. Kendim için, senin için, bizim için. Bak doktora gideceğim. Belki çocukluktan gelen bir şeyim var. İlaç alırım, ne bileyim doktor konuşur benimle iyi olurum.”

İLK DURUŞMA 1 EKİM’DE

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiği belirtildi.

Gülter’in 1 Ekim’de ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor.