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Güllü dosyasında adı geçiyordu... 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı

Güllü dosyasında adı geçiyordu... 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı

9.09.2026 08:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Güllü dosyasında adı geçiyordu... 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı

Kamuoyunda “Sisi” olarak tanınan Seyhan Soylu, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Soylu’nun adı, şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasındaki ses kayıtlarında da geçmişti. Soylu'nun avukatları tutuklama kararına itiraz edeceklerini duyurdu.

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Kamuoyunda "Sisi" lakabıyla tanınan Seyhan Soylu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soylu'nun adı, hayatını kaybeden şarkıcı Güllü soruşturmasında da geçmişti.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Seyhan Soylu'nun avukatları Fıratcan Kalız ve Aslı Nur Çanakçı Çapan, Soylu hakkında tutuklama tedbiri uygulandığını ve karara karşı yasal itiraz yollarının kullanılacağını aktardı.

Avukatlar yaptıkları açıklamada, tutuklamanın bir mahkûmiyet hükmü olmadığını, hukuki sürecin devam ettiğini ve Soylu'nun hakkındaki suçlamalardan aklanacağına inandıklarını kaydetti.

Soylu'nun avukatları tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

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GÜLLÜ SORUŞTURMASINDAKİ SES KAYITLARI...

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianamede yer alan ses kayıtlarında, Gülter ile Seyhan Soylu ve Gülter ile nişanlısı Kervan Eminoğlu arasında geçen konuşmalar bulunuyordu.

Soylu’nun kayıtta, "Sana güzel bir albüm yaptırmak, anladın mı? En çok istediği şey kızının sesi çok güzel, onu da çok güzel hazırlamak. Kızı hemşire olmayı tercih etmiş, istememiş falan yapıyorum. Zemini hazırlayacağım, bir aranjöre söylettireceğim. Her şey haber olduktan sonra, annenin anısına yapıyormuş gibi..." ifadelerini kullandığı belirtilmişti.

Konuşmada Soylu’nun, albümün ardından Gülter’in 300 bin lira kazanacağını söylediğinin de yer aldığı kaydedilmişti.

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