Gümrük müdüründen memura tokat!
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, gümrük müdürünün devlet memuruna tokat attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP’li Mahir Polat’ın paylaştığı, gümrük müdürünün herkesin önünde devlet memuruna attığı tokatın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Mahir Polat paylaşımında, Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u etiketleyerek, “Bu ne rezalet!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür? Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi” yazdı.
Bu ne rezalet!? @mehmedmus @ticaret— Mahir Polat (@vekilmahirpolat) December 28, 2022
Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür?
Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu işi.#Gümrükmemurlarıyalnızdeğildir pic.twitter.com/Ll7Pfr99wt
Gümrük Çalışanları Sendikası ise görüntüler üzerine şu açıklamayı yaptı:
"Sayın Bölge Müdürü, gördüğümüz bu video çok onur kırıcı. GÜM-SEN Gümrük çalışanları sendikası olarak bu konuyu asla görmezden gelmeyeceğiz. Bilginiz olsun. Burası muz cumhuriyeti değil. O tokat attığınız pırıl pırıl bu ülkenin üniversite mezunu gencidir”
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