Gümüşhane’de araç dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 20.08.2024 - 15:31

Güncelleme: 20.08.2024 - 15:31

Feci kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane’nin Arzular Kabaköy Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Gümüşhane istikametinde hareket halindeki 29 AE 355 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Asım Gürbüz (62), Arzular Kabaköy Beldesi Esenler Fındıklı Mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç yol kenarında bulunan dere yatağına yuvarlanarak ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri ters dönen araç içerisinde bulunan yaralıları çıkararak 112 acil sağlık ekiplerine teslim etti.

112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Güngör Gürbüz (58) isimli kadın hayatını kaybederken, hafif ticari aracın sürücüsü Asım Gürbüz ve Ömer Asaf Gürbüz’ün (7) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.