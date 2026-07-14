Gündemar Araştırma anketi yayımlandı: 'Yeni parti'nin oy oranı belli oldu

Gündemar Araştırma, 24-27 Haziran tarihleri arasında 60 kentte 2 bin 350 kişi ile bir anket gerçekleştirdi. Ankette katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Özgür Özel'in kuracağı yeni parti senaryolarına değinilmeden yapılan ankette; AKP yüzde 31,20 ile birinci sırada yer aldı. AKP'yi CHP ve DEM Parti takip etti.

ÖZEL'İN YENİ PARTİSİ BİRİNCİ

Ankette ayrıca, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kaldığı; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise CHP'den ayrılarak yeni parti kurduğu bir durumda milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu da soruldu.

Bu soruya yanıt veren katılımcılar arasında ise; "Özel'in yeni partisi" yüzde 34,92 ile birinci sırada yer aldı. AKP ise bu senaryoda yüzde 30,46 ile ikinci sıraya yerleşti.

Söz konusu ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık yaptığı CHP ise yüzde 4,32 oy ile 7. parti konumuna düştü.