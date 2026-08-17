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Gündemar Temmuz 2026 seçim anketi: YENİ Parti zirvede, CHP meclis dışında kaldı
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Gündemar Temmuz 2026 seçim anketi: YENİ Parti zirvede, CHP meclis dışında kaldı

17.08.2026 17:43:00
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Haber Merkezi
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Gündemar Temmuz 2026 seçim anketi: YENİ Parti zirvede, CHP meclis dışında kaldı

Gündemar Araştırma'nın Temmuz 2026 saha verilerine dayanarak hazırladığı son seçim simülasyonunda dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. YENİ Parti yüzde 38,58 oy ile 308 milletvekili kazanırken, CHP yüzde 22,41 oy kaybı yaşayarak tüm vekillerini yitirdi ve Meclis dışı kaldı.

Gündemar Temmuz 2026 seçim anketi: YENİ Parti zirvede, CHP meclis dışında kaldı

Türkiye'nin siyasi gündemini derinden sarsacak yeni bir seçim anketi simülasyonu yayımlandı. Gündemar Araştırma ve Danışmanlık tarafından Temmuz 2026 saha araştırması verileriyle hazırlanan "Türkiye Geneli Milletvekili Sandalye Dağılımı" raporu, partilerin güncel oy oranlarını ve Meclis'teki olası sandalye dağılımlarını ortaya koydu.

D'Hondt sistemi, yüzde 7 seçim barajı ve 87 seçim çevresi baz alınarak 2022 klasik sistemine göre hazırlanan simülasyonda çarpıcı sonuçlar yer aldı.  

Gündemar Temmuz 2026 seçim anketi: YENİ Parti zirvede, CHP meclis dışında kaldı

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu ise siyaset sahnesinde büyük bir çıkış yakalayan "YENİ Parti" oldu.

Simülasyon verilerine göre:

  • YENİ Parti, yüzde 38,58 oy oranıyla birinci parti konumuna yerleşti. 
  • YENİ Parti, bu oy oranıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 308 milletvekili göndererek tek başına iktidar çoğunluğunu sağlıyor. 
Gündemar Temmuz 2026 seçim anketi: YENİ Parti zirvede, CHP meclis dışında kaldı

AKP VE MHP'DE BÜYÜK ERİME

İktidar kanadını oluşturan Cumhur İttifakı (AKP - MHP) bloğundaki ciddi oy kaybı da verilere yansıdı: 

  • AKP'nin oy oranı yüzde 8,19 düşüşle yüzde 27,43 olarak ölçüldü.
  • AKP, Meclis'te 225 milletvekili ile temsil edildi. 
  • MHP ise yüzde 4,90 oranında oy kaybı yaşayarak yüzde 5,18 seviyesine geriledi. 
  • MHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 12'ye düştü.  
Gündemar Temmuz 2026 seçim anketi: YENİ Parti zirvede, CHP meclis dışında kaldı

CHP MECLİS DIŞI KALDI

Simülasyonun diğer partiler cephesindeki sonuçlar ise bir hezimete işaret ediyor: 

  • Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 22,41 gibi tarihi bir düşüş yaşayarak yüzde 2,94 oy oranına kadar geriledi. 
  • Bu sonuçla mutlak butlan yönetimindeki CHP, sahip olduğu milletvekillerinin tamamını yitirerek baraj altı kaldı ve Meclis'e giremedi. 
  • Benzer şekilde İYİ Parti de yüzde 5,13 oranında oy kaybederek yüzde 4,56'ya geriledi ve elindeki vekilleri kaybetti.  
Gündemar Temmuz 2026 seçim anketi: YENİ Parti zirvede, CHP meclis dışında kaldı

DEM PARTİ 55 VEKİL ÇIKARDI

Rapora göre Meclis'te grubu bulunacak diğer parti ise DEM Parti oldu:

  • DEM Parti, yüzde 1,25 oy kaybı yaşamasına karşın yüzde 7,57 oy oranıyla barajı aştı.
  • Parti, 2023'e göre sandalye kaybetse de 55 milletvekili çıkarmayı başardı.  
Gündemar Temmuz 2026 seçim anketi: YENİ Parti zirvede, CHP meclis dışında kaldı

Öte yandan Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 3,10 oy almasına rağmen vekillerini kaybetti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise oyunu yüzde 0,62'ye düşürdü ve elindeki sandalyeleri yitirdi.

Oylarını yüzde 2,33 artıran Zafer Partisi yüzde 5,49'a ulaşsa da yüzde 2,21 oy alan Anahtar Parti ile birlikte vekil çıkaramayan partiler arasında yer aldı.  

İlgili Konular: #Seçim #ANKET #Araştırma

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