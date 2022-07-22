Günel: Davutlar’a verdiğimiz sözü tutuyoruz

Günel: Davutlar’a verdiğimiz sözü tutuyoruz
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Davutlar Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Günel, esnafın isteklerini ve dileklerini dinleyerek gerekli birimlere iletti.
Sanayi Sitesi Başkanı Erdoğan Erekli, Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederek, “Başkan Ömer Günel sayesinde burayı böyle kalabalık görmek bile bizi çok mutlu etti. Başkanımızın verdiği sözleri tutacağını biliyoruz ve kendisine çok güveniyoruz” dedi.
Başkan Ömer Günel ise “Seçim döneminde özellikle vurguladığımız iki bölge vardı. Bunlardan birincisi İkiçeşmelik, ikincisi ise Davutlar Mahallesi idi. Göreve geldiğimiz günden bu yana uzun yıllardır hizmetten mahrum kalan bu mahallelerimizin hak ettiği yere gelebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İkiçeşmelik Mahallesi’nin alt ve üstyapı sorunlarını çözdük. Söz verdiğimiz taziye evi ve Anne Bebek Merkezi’nin de açılışını yaparak kullanıma sunduk. Davutlar Mahallesi’nde geçen yıl başladığımız yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Öte yandan Davutlar’a da taziye evi sözümüz vardı. Onun projesini de tamamladık. Şu anda hamamın bulunduğu alana taziye evini yapacağız. Böylece Davutlar’a verdiğimiz tüm sözleri tutmuş olacağız” diye konuştu.
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