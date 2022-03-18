Günel: Güzelçamlı hak ettiği yatırımı alacak

18 Mart 2022 Cuma, 05:00

Mobil ofis hizmet aracı ile kenti sokak sokak dolaşan Günel, “Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinin ardından Davutlar Mahallemizde Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar ile işbirliği içerisinde başlattığımız alt ve üstyapıyı yenileme çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan da Aydın Büyükşehir Belediyemize bağlı ASKİ ekipleri Davutlar-Güzelçamlı Kanalizasyon Hattı projesinin ikinci etabını yürütüyor. Projenin tamamlanması ile bölge kanalizasyon hattına kavuşacak. Böylece Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin kanalizasyon altyapısı olmaması nedeniyle yıllardır yaşanan sorun kalıcı olarak çözülecek. Kuşadası Belediyesi olarak yürüteceğimiz üstyapı çalışmaları ile de Güzelçamlı Mahallesi hak ettiği yatırımı alacak” dedi.