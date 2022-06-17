Günel: Kuşadası kültür ve sanatın başkenti olacak

17 Haziran 2022 Cuma, 06:30

Görevde oldukları üç yılda çok zor koşullarda çalışmalarına rağmen Kuşadası’nda hizmet üretmeye hiç ara vermediklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Pandemide dünyada kamp ve karavan turizmi yüzde 38 oranında arttı. Biz de bu doğrultuda Ada Camping’deki alanı büyüttük. Ayrıca dijital göçebeler için ‘Kampinova’ ve ‘Mars Colony’ isimli projelerimizi yaşama geçirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Kentin turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için gereken her şeyi yapıyoruz. Kuşadası Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olacak” dedi.

Kuşadası’nın turizm kenti olması nedeniyle kültür ve sanat faaliyetlerine büyük önem verdiklerine dikkat çeken Günel, “AKUT’un eski binasını Rose Mary Anı Evi olarak düzenleyeceğiz. Yıldırım Caddesi’ndeki Çalıkuşu ile Efe Suphi Evi’nde başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çeşitli etkinlikler düzenleyerek kentimize gelen edebiyat dünyasının önemli isimlerini bu binalarda ağırlayacağız. Ayrıca Yıldırım Caddesi’nde bulunan Mineral ve Fosil Müzesi’nin yanına yenilerini ekleyerek burayı müzeler caddesi haline getireceğiz. Kervansaray’da bir Etnografya Müzesi açma düşüncemiz var. Ayrıca sikkelerin sergileneceği yeni bir müze daha kuracağız. Kadıkalesi (Anaia) Antik Kenti’nin hemen yanına bir karşılama alanı yapacağız” ifadelerini kullandı.

HEDEF 12 AY TURİZM

Termal enerji kaynaklarının sağlık turizmi alanında kullanılması ile ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili de bilgi veren Günel, sözlerine şöyle devam etti: “Belediye bünyesinde kurduğumuz şirkete gerekli atamaları yaptık. Öncelikle hedefimiz Davutlar ve Güzelçamlı bölgesinde hem sağlık turizmi yatırımını teşvik etmek hem de o bölgede özellikle işyeri ve konut ısıtmalarını sağlayabilmek. Konu ile ilgili olarak üniversite tarafından ciddi bir altyapı çalışması yapıldı. Suyumuzun derecesi ve miktarı yeterli olmakla beraber geleceğe dönük yatırıma ilişkin iki kuyunun daha açılması için izin talebinde bulunduk.”