Günel'den iddalara yanıt: Rant şebekesinin oyunu

14 Nisan 2022 Perşembe, 10:35

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gazeteci- yazar Ergun Poyraz’ın darp edilmesiyle ilgili soruşturmada altı kişi gözaltına alındı. Poyraz’ın yoğun bakımda tedavisi su¨ru¨yor. Aydın Valiliği ise soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Poyraz’ın ifadesinde kendisine saldıranların PKK’li olduğunu söylediği öğrenildi. Olay sonrası Poyraz’ı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Gu¨nel’in darp ettirdiği ileri su¨ru¨lmu¨ştu¨.

Başkan Gu¨nel, saldırı sonrası Ergu¨n Poyraz’ın eşini arayıp sağlık durumunu sorduğunu belirterek iddialara cevap verdi:

"Olayın şoku ile beni suçlamış göru¨nu¨yor. Sağlığına kavuşup daha sakin akılla değerlendirdiğinde benden özu¨r dileyeceğini du¨şu¨nu¨yorum. Saldırıyı kınıyorum, Emniyet harekete geçmiş, bazı isimler gözaltına alınmıştır. Bu saldırının perde arkasının aydınlatılması için ben de elimden geleni yapıyorum. Kuşadası’ndaki rant şebekelerinin Poyraz u¨zerinden beni yıpratma girişimleri yeni değil."