Günel'den iddalara yanıt: Rant şebekesinin oyunu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde darp edilen gazeteci- yazar Ergun Poyraz’ın, uğradığı saldırıyla ilgili Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i suçlamıştı. İddialara yanıt veren Başkan Ömer Günel, "Olayın şoku ile beni suçlamış görünüyor. Sağlığına kavuşup daha sakin akılla değerlendirdiğinde benden özür dileyeceğini düşünüyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 10:35
Günel'den iddalara yanıt: Rant şebekesinin oyunu
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gazeteci- yazar Ergun Poyraz’ın darp edilmesiyle ilgili soruşturmada altı kişi gözaltına alındı. Poyraz’ın yoğun bakımda tedavisi su¨ru¨yor. Aydın Valiliği ise soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Poyraz’ın ifadesinde kendisine saldıranların PKK’li olduğunu söylediği öğrenildi. Olay sonrası Poyraz’ı Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Gu¨nel’in darp ettirdiği ileri su¨ru¨lmu¨ştu¨.

Başkan Gu¨nel, saldırı sonrası Ergu¨n Poyraz’ın eşini arayıp sağlık durumunu sorduğunu belirterek iddialara cevap verdi:

"Olayın şoku ile beni suçlamış göru¨nu¨yor. Sağlığına kavuşup daha sakin akılla değerlendirdiğinde benden özu¨r dileyeceğini du¨şu¨nu¨yorum. Saldırıyı kınıyorum, Emniyet harekete geçmiş, bazı isimler gözaltına alınmıştır. Bu saldırının perde arkasının aydınlatılması için ben de elimden geleni yapıyorum. Kuşadası’ndaki rant şebekelerinin Poyraz u¨zerinden beni yıpratma girişimleri yeni değil."


Ömer Günel Kuşadası Belediyesi

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