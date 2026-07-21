‘Güneş çarpması’ şüphesiyle hastaneye kaldırılan askeri öğrenci şehit oldu!

Yalova’daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda dünkü eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin tedavisinin ise, hastanede sürdüğü öğrenildi.

BİRİ YABANCI ÜÇ ASKER HASTANEDE

Cumhuriyet’in ulaştığı ilk bilgilere göre olay, Hava Harp Okulu öğrencilerinin okul öncesi askeri eğitim yaz kampında yaşandı. Eğitim sonrası en az 10 askeri öğrencide güneş çarpması belirtileri görüldü.

Öğrencilerden dördü hastaneye sevk edilirken, içlerinden Veli Bilgin tüm müdahalelere karşın şehit oldu. Konuya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Öte yandan hastanede tedavi gören öğrencilerden birisinin de yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

GEÇEN YAZ DA YAŞANMIŞTI

Askeri okul öğrencilerinin güneş çarpması nedeniyle şehit olması, ihmal ihtimalini gündeme getirdi. Geçen yıl Temmuz ayında da Hatay İskenderun’daki Deniz Er Eğitim Alayı’nda eğitim gören iki asker, yüksek ateş ve bulantı şikâyetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.

Otopsi raporuna göre askerlerin ölüm nedenleri, aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği olarak belirlenmişti.