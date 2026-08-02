Güneşin altında araçta mahsur kalmıştı: 4 yaşındaki Aras yaşam savaşını kaybetti

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde park halindeki araçta mahsur kalan 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel’den acı haber geldi. Güneş altında uzun süre kapalı araçta kalan ve ağır durumda hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ARAÇTA HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

Olay, iki gün önce Mazıdağı ilçesine bağlı Ekinciler Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Muhammed Aras Temel, park halinde bulunan ve kapısı açık olan bir araca bindi. Bir süre sonra aracın kapısının kapanmasıyla içeride mahsur kalan çocuk, güneş altında uzun süre kaldı.

Ailesi tarafından araçta hareketsiz halde bulunan Temel için sağlık ekiplerine haber verildi.

İKİ GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

İlk olarak Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammed Aras Temel, doktorların iki gün boyunca sürdürdüğü müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.