Güngören’de bir kişi aracında ölü bulundu
İstanbul Güngören'de sabah saatlerinde bir kişi aracında kafasından vurulmuş şekilde ölü bulundu.
İstanbul Güngören Tozkoparan mahallesinde sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan Fatih Cihangir isimli şahıs sokakta bir araç içerisinde bir kişinin kanlar içinde olduğunu gördü.
Cihangir, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.
Polis ekipleri araç ve şahsı üzerinde yaptığı inceleme de ölen kişinin Zülfü Kaya olduğunu belirledi. Kaya’nın yanında bir silah bulan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Fatih Cihangir, “Sabah işe gitmek için evden çıktım hemen kapının önünde gördüm görür görmez de polise haber verdim. Gece hiçbir şey duymadık sabah çıkınca gördüm. Şahsı ve aracını daha önce buralar da hiç görmemiştim” diye konuştu.
Video Haberler
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'
- Halkbank genel müdürünün 'gizli' üç yılı
- Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi
- Reuters'tan dikkat çeken seçim analizi
- Kandilleri ne yaptığını açıkladı